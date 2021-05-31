ظاهرة غريبة في 4 أيام.. مدرب يتولي ويرحل عن ناديين مختلفين.. تفاصيل

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شهد دوري الدرجة الثانية ظاهرة غريبة في ظل تغيير المدربين بشكل متكرر خلال الفترات الماضية ، ويعد أحمد العجوز مدرب الإسماعيلي السابق والعديد من الأندية الأخرى بطل ظاهرة تغيير مدربين الدوري المصري خلال الأيام القليلة الماضية.

ورحل أحمد العجوز عن تدريب نادي الترسانة بعد تولى المهمة رسميا بـ 48 ساعة فقط ، بعد أن تولى الإدارة الفنية " للشواكيش" عقب الرحيل عن نجوم المستقبل والذي لم يستمر داخلة أكثر من يومين فقط ، الأمر الذي اثار الجدل حول مستقبل المدرب مع الأندية في الفترة المقبلة. ويستعرض دوت الخليج مسيرة العجوز خلال 4 أيام : ٢٦ مايو : نادي النجوم يتعاقد مع المدرب احمد العجوز. ٢٨ مايو : رحيل احمد العجوز عن نادي النجوم. ٢٩ مايو : نادي الترسانه يتعاقد مع المدرب احمد العجوز. ٣١ مايو : رحيل احمد العجوز عن نادي الترسانه. العجوز يرحل عن تدريب نادي الترسانة ورحل العجوز عن تدريب نادي الترسانة بعد 48 ساعة من التوقيع مع النادي بسبب لائحة إتحاد الكرة الذي تمنعه من تولي قيادة فريق أخر خلال نفس الموسم بعد أن تقدم بإستقالته من نادي النجوم.

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