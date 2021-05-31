وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردنى الأفكار المطروحة بشأن إعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، تم خلاله التطرق إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة التى تجريها مصر بهدف تثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.





كما تناول الوزيران، أيضًا الأفكار المطروحة بشأن عملية إعادة إعمار غزة، وتوافق الوزيران على استمرار التواصل بين البلدين فى هذا الصدد بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد الوزيران، على أهمية مواصلة مساعى البلدين الرامية إلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال الهاتفى بين الوزيرين تناول أهمية وجود أفق سياسى يسمح باستئناف المسار التفاوضى وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق الحديث أيضًا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ أكد الوزيران على طابعها الاستراتيجى، وهو ما يتسق مع التوجيهات المباشرة من القيادتين المصرية والأردنية فى هذا الصدد، خصوصًا فى ضوء التحديات الإقليمية التى يواجهها البلدان.

كما امتد الحديث ليشمل أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذى عكس توافقًا كبيرًا فى الرؤى بين البلدين.

يأتى ذلك فى إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية اتصالاً بالقضية الفلسطينية.