وزير خارجية كندا يشيد بدور مصر المحورى فى محيطها الإقليمى

جدة - نرمين السيد - تلقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية كندا مارك جارنو، وتناول الجانبان سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكندا فى العديد من المجالات، فضلاً عن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.





وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشارا خلال الاتصال إلى التحسن المُستمر فى العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتيّن، وأعرب الوزير شكرى عن تطلع مصر لاستمرار تطوير تلك العلاقات خصوصًا فى المجال الأكاديمى والتكنولوجى، فضلاً عن تعزيز دخول الشركات والاستثمارات الكندية للسوق المصرى لتشارك فى تنفيذ المشروعات الكبرى المختلفة.

‏‎وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الوزير "جارنو" أبدى اهتمامًا بالاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مجمل الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

واستعرض الوزير شكرى التحركات والاتصالات المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة التحرك وبشكل عاجل خلال المرحلة المقبلة لإحياء المسار السياسى المنشود وإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين، ولا سيما وأن تطورات الأسابيع الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم يعد بالإمكان تجاهل القضية الفلسطينية وتركها دون حل.

من جانبه، أشاد وزير خارجية كندا بدور مصر المحورى فى محيطها الإقليمى وجهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

واختتم السفير حافظ، تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة لتنسيق المواقف فيما يتعلق بالملفات الثنائية والإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المُشترك فى المحافل الدولية.