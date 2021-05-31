انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على مجلة عروض كازيون “التلات” من 1 إلي 7 يونيو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق عروض كازيون الثلاثاء 1 يونيو 2021، حتي 7 يونيو، أو إلي حين نفاذ الكمية، وجدير بالذكرانه تقدم تلك العروض لصيف 2021، على مختلف الأجهزة المنزلية والمواد الغذائية الهامة، منها المراوح والتكييفات والشاشات، وكذلك السلع والمنتجات الأساسية لكل منزل مصري، وغيرها من الأجهزة والسلع الهامة لدي شريحة عريضة من المواطنين، كما يقدم كازيون ماركت مجلة عروض متميزة وقوية، والتي بإمكانكم متابعتها عن طريق موقعكم “مصر فايف” بإستمرار.

عروض كازيون “عروض الصيف”

يُمكنك الاستفادة من العروض المعروضة من مختلف فروع ماركت كازيون، والتي هي موزعة بعناية في العديد المحافظات في مصر، كما يمكن كذلك الطلب وتصفح العروض “أونلاين” من خلال الصفحة الرسمية لماركب كازيون على “Facebook” أو بالاتصال على الخط الساخن 19609، ولكن عليك أولاً التعرف على كتالوج العروض والخصومات التي يحتويها هذا التقرير.

وجدير بالذكر أنه يعد “Kazyon market” من الشركات الضخمة التجارية فى جمهورية مصر العربية، حيث قد اعتاد عليها وينتظرها شريحة عريضة من المستهلكين اسبوعياً، وذلك لحتواها على كتالوج بعروض أسعار تنافسية كبيرة وخصومات هائلة وغير مسبوقة، وتكون على مختلف السلع والمنتجات والاجهزة الكهربائية، بتخفيض أسعار قد تصل على بعضها 50% تخفيض.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد نظام تقسيط على 6 أشهر، وذلك بدون فائدة على كافة الأجهزة الكهربائية، وفق ما نُشر مسبقاً على الصفحة الرئيسية لـ كازيون ماركت على موقع فيس بوك.

عروض السوبر من Kazyon

الأرز.

المشروبات الغازية.

العصائر.

منتجات الألبان.

لوازم المطبخ.

المعجنات بأنواعها.

وجبات للأطفال.

الشيكولاتة.

المقرمشات.

الحلويات.

البسكويت.

التوابل.

جميع المعلبات.

السمن.

الزيوت.

الفواكة.

الخضروات الطازجة.

ادوات ومنتجات التنظيف.

السلع الباردة والمجمدة،

منتجات العناية الشخصية.

الأجهزة الكهربائية>> تكييفات- مراوح- أدوات مطبخ- بوتجازات.

والآن يعرض “مصر فايف” عروض كازيون، من 1/6/2021 حتي 7/6/2021, أو حتى نفاذ الكمية، والتي تتمثل في الأتي:



