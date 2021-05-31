علاء مصطفى خلال ندوة دوت الخليج: رفضنا قانون التعليم لأنه يُحمل الأسرة المصرية أعباء مالية

/634208/علاء-مصطفى-خلال-ندوة-تحيا-مصر-رفضنا-قانون-التعليم-لأنه-يحمل-الأسرة-المصرية-أعباء-مالية

تحدث النائب علاء مصطفى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال ندوة دوت الخليج، حول سحب الحكومة لتعديلات الثانوية العامة، وأزمات البنية التحتية التكنولوجية فى مصر.

علاء مصطفى: القانون لا يتناسب مع ظروفنا ولا تجاربنا

وقال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" القانون لا يتناسب مع ظروفنا ولا تجاربنا السابقة، ولن يحقق المرجوا منه، فهو يختص بآلية التقييم، وهو على النقيض فالتعليم ليس آلية، وإذا أردنا تطوير التعليم، إذًا لابد من تطوير أداء المدرس والمنهج، والاطلاع على التجارب السابقة".

علاء مصطفى: أى نجاح مبني على التجارب السابقة

وتابع عضو مجلس النواب، علاء مصطفى:" أى نجاح مبنى على التجارب السابقة، فالثانوية العامة أساسية فى كل بيت مصرى، وبالنسبة لأى أب أو أم مصير ومستقبل.

وأضاف عضو مجلس النواب، علاء مصطفى:" رأينا أن الامتحانات على التابلت به الكثير من الملاحظات والمشاكل خاصة فى التطبيق، بالإضافة إلى أن 3 سنوات تراكمية، تزيد من الأعباء على الأسرة المصرية".

واستكمل:" قمنا بعرض تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة، ومدى تأثير هذا القانون، ورأينها أنه يحتاج إلى دراسة مستفيضة، والتمعن فى السلبيات والإيجاببيات التى مضت، وندرس الإخفاقات الماضية، ونستمع أيضًا لنبض الشارع، فهو يعد أمن قومي".