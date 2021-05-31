علاء مصطفى يوضح لـ دوت الخليج أسباب رفض مجلس الشيوخ قانون التعليم

/634209/علاء-مصطفى-يوضح-لـ-تحيا-مصر-أسباب-رفض-مجلس-الشيوخ-قانون-التعليم

تحدث النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في ندوة حوارية هامة لموقع دوت الخليج عن بعض المشاكل المتعلقة بأمور التعليم، وأسباب رفض قانون الثانوية العامة، والإخلال بمبدأ مجانية التعليم.

أسباب رفض قانون التعليم

بداية قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس قام برفض مجلس الشيوخ بسبب أسباب عديدة، وهي تغيير المرحلة من سنة واحدة لثلاث سنوات الأمر الذي يحمل الأهالي عبيء كبير على كاهلهم، وتعدد مراحل التحسين ووضع مقابل مادي لها غير امر مقبول، وكان به شبهة عدم الدستورية للإخلال بمجانية التعليم، والتمييز بين المواطنين، كما أن فكرة الامتحان عالتابلت كانت بها بعض المشاكل، لافتا إلى التجارب التي تم غجرائها لم تكن مشجعة لإتخاذ هذه الخطوة .

وأضاف النائب علاء مصطفى في تصريحاته لـ موقع دوت الخليج الإخباري، أن فكرة إجراء تجارب للإمتحانات أمر رائع، حتى يتم معرفة السلبيات، ودراسة الاخفاقات والقصور ووضع حلول لمعالجتها.

التعليم الفني بوابة التنمية الحقيقية

وتوجه النائب علاء مصطفى للحديث عن التعليم الفني في مصر، مؤكدا على انه بوابة التنمية الحقيقية للدول، حيث أن الدولة بدأت الإهتمام بهذا الملف وأصبح هناك إهتمام بالخريجيين.