/634210/موقف-الإسماعيلي-بشأن-استكمال-الدوري-الممتاز-تفاصيل

كشف محمد إبراهيم ، عضو مجلس الإسماعيلي عن موقف النادي من أستمرار مسابقة الدوري المصري الممتاز ، بعد اجتماع الاندية التي حدث صباح اليوم بمقر الجبلاية لمناقشة تطوير الدوري الممتاز وتلقى لقاح كورونا للاعبي الدرجة الأولى.

وأعرب عضو مجلس الإسماعيلي وممثل النادي في اجتماع الأندية عن استعداد فريق للموافقة على طلب استكمال مسابقة الدوري الممتاز ودون اللجوء للتوقف لكن بإشتراطات معينة.

الإسماعيلي يوافق على استكمال الدوري الممتاز

وقال ممثل الدروايش: " نوافق على استكمال بطولة الدوري الممتاز بشرط تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، فضلا توحيد مواعيد الراحة بين المباريات".

تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد

خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام

خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي

خط الهجوم: الجزيري

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر

بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.