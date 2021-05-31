/634211/ميدو-يؤكد-انتقال-محمد-صلاح-لصفوف-باريس-سان-جيرمان

أكد احمد حسام ميدو لاعب المنتخب المصري السابق والزمالك السابق عن رحيل محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول عن صفوف الفريق الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وقال ميدو: "على مسؤوليتي الخاصة محمد صلاح سينضم إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف بعد الرحيل عن ليفربول". محمد صلاح ينتقل لصفوف باريس سان جيرمان وتابع ميدو: "سيتقاضى محمد صلاح مع باريس سان جيرمان بعد الرحيل عن صفوف ليفربول 3 أضعاف راتبه في النادي الإنجليزي". الجدير بالذكر أن تقارير فرنسية صحفية أكدت أن باريس سان جيرمان عازم على التعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لتعويض رحيل امبابي لاعب الفريق، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد مانشيستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال. محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول وجاء تشكيل ليفربول في المباراة كالتالي : في حراسة المرمى: اليسون بيكير. في خط الدفاع: فيليبس – أليكساندر أرنولد – ويليامز – روبيرتسون. في خط الوسط: فابينيو – فينالدون – تيجو ألكانتارا. في خط الهجوم: ساديو ماني – فيرمينيو – محمد صلاح. وجلس على مقاعد البدلاء أمام ساوثهامبتون كلا من : تسميكاس، شاكيري، ووبدرين، نيكو ويليامز، كوميتو، أدريان، فيرمينو، تشامبرلين، جونز. قائمة ليفربول في الدوري الإنجليزي حراسة المرمى: لوريس كاريوس – سيمون مينيوليه – داني وارد. خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – ناثان كلين – ترينت أليكس أرنولد - راجنر كلافان – ألبيرتو مورينو-– أندرو روبرتسون – ناثانيل فيليبس - ديان لوفرين. خط الوسط: إيمري تشان – أدم لالانا – جوردان هينديرسون - جيورجينيو فينالدو –– رافائيل كاماتشو – كورتيس جونز - جيمس ميلنر –. خط الهجوم: محمد صلاح – داني إنجز – روبرتو فيرمينو –– دومينيك سولانكي - ساديو ماني –– بين وودبرن.

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