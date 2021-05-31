علاء مصطفى خلال ندوة دوت الخليج: لابد من الاستثمار فى التنمية الرقمية.. ومبادرة «تنفيذى» لتأهيل الشباب على الإدارة

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/634212/علاء-مصطفى-خلال-ندوة-تحيا-مصر-لابد-من-الاستثمار-فى-التنمية-الرقمية-ومبادرة-تنفيذى-لتأهيل-الشباب-على-الإدارة

07:34 م - الإثنين 31 مايو 2021

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" لابد من تحديث تام وممتد للبنية التكنولوجية، فهناك مشاكل فى الكابلات والإنترنت، بالإضافة إلى أن النت فى مصر ليس الأفضل".

علاء مصطفى: لابد من الاستثمار فى التنمية الرقمية

وتابع عضو مجلس النواب، علاء مصطفى، حديثه خلال ندوة دوت الخليج، قائلًا:" من الضرورى الاستثمار فى التنمية الرقمية والبيئة الرقمية، وأيضًا لابد من توعية المواطنين بكيفية استخدام الخدمات التكنولوجية".

وكشف أيضًا عضو مجلس النواب، علاء مصطفى، عن تفاصيل مبادرة «تنفيذى» أطلقت مني شخصيًا، وتسعى إلى تأهيل الشاب إلى سوق العمل، وإمكانية تواجده فى السوق والبدء فى العمل".

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" نسعى من خلال المبادرة على إعداد الشباب وتعريفهم على أسلوب القيادة والإدارة، لتعريفهم كيفية الإدارة والتفكير التنفيذى، ونأمل أن تؤتى ثمارها".