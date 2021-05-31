/634213/راجية-الفقي-خلال-ندوة-حوارية-لـتحيا-مصر-مجانية-التعليم-غير-محققة-بسبب-ثقافة-المواطنين

تحدثت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في ندوة حوارية هامة لموقع دوت الخليج عن بعض المشاكل المتعلقة بأمور التعليم، وأسباب رفض قانون الثانوية العامة، والإخلال بمبدأ مجانية التعليم.

وقالت النائبة راجية الفقي أن مجانية التعليم هي حق لكل مواطن مصري، ولكن ثقافة المصريين لا تحقق ذلك الأمر بسبب الإنفاق بشكل كبير على الدروس الخصوصية، ظنا منهم أن هذا هو الأفضل لأبنائهم، ولكن هذا الامر خاطيء، ولا يمكننا أن نبني على الخطأ.

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال حوارها الشيق بموقع دوت الخليج، اننا في حاجة لتغيير ثقافة الشعب، وعدم التنازل عن الحقوق في مجانية التعليم، والذي توفره الدولة المصرية لمواطنيها بكامل الدعم، مشيرة إلى أن الدور الذي يقع على كاهلهم هو دراسة الأخطاء من خلال كشف المشكلات وعرضها ودراستها دراسة وافية، والعمل على تحقيق المجانية في التعليم للمجتمع من خلال تغيير الثقافة، قائلة:" المجانية للتعليم غير محققة بسبب ثقافة المصريين".

وأشارت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعليم الفني في مصر أثبت أهميته في جميع دول العالم، مؤكدة أن الفني المصري أثبت خبرته ودوره الهام في المجتمع، ولكن يجب منا أن نقوم بالإهتمام به من خلال تأهيله وتدعيمه وتغيير نظرة المجتمع والثقافة السائدة الغير صحيحة عنه.