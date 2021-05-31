الاتيكيت والبرتوكول.. أولى لقاءات الدورة التثقيفية لأمانة حماة الوطن بأسيوط

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تحت رعاية الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، والفريق أسامة الجندى النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفى أمين عام التنظيم، وبحضور أمين عام الحزب النائب مصطفى بدران، والدكتورة سمية عنتر أمين أمانة الصحة، وأمينة المراسم بأسيوط زينب حسن، وعدد من أمناء الأمانات بالحزب.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيب من النائب مصطفى بدران أمين عام الحزب بمحافظة أسيوط، بالمحاضرين والمشاركين بالدورة التثقيفية، مؤكدًا خلال حديثه على تشديد الحزب المتمثل فى قيادته الحكيمة على تثقيف الشباب ورفع الوعى لديهم فى كل ما يخص البرتوكولات وأسس التعامل فى العمل السياسى.

وعقب ذلك بدء المحاضر محمد خليل مدرس مساعد بقسم العلاقات العامة بكلية الأداب جامعة أسيوط، فى حديثه عن "الايتيكيت والبرتوكول السياسى"، مشيرًا إلى أن البرتوكول هو الإجراءات التنظيمية التى يتم وضعها لإدارة لقاء أو مؤتمر كما أن المراسم هى الإجراءات المحددة التى تم وضعها لتنظيم حدث معين.

وأوضح الفرق بين الاتيكيت والبرتوكول على أن مفهوم مصطلح الايتيكيت هو القواعد العامة التى يسند عليها عمل البرتوكول، وهى لغة متعارف عليها دوليا فى المراسم والتشريفات.

وتحدثت يمنى محمد عاطف، مدرس مساعد بقسم الإعلام بكلية الأداب، عن ضرورة مراعاة أدبيات التعامل فى استقبال الزوار للمؤتمرات وكيفية التحضير لورش العمل والندوات بالعمل الحزبى.

ونوهت إلى أن هناك بعض المواقف التى يحدث بها خرق للبرتوكول السياسى، كما يحدث الآن فى جائحة كورونا، فألزمت الجميع على أداب التباعد والمصافحة.

وأوضحت الطرق الصحيحة للتعارف، واتيكيت الزيارة والمحادثة، واتيكيت الطعام والدعوات والاعتزاز للقاءات والمؤتمرات.