صور.. جامعة أسيوط تعفى الطلاب الفلسطينيين من المصروفات

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، موافقة مجلس الجامعة على إعفاء الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من داخل أراضى الدولة الفلسطينية من دفع القسط الثانى من مصروفات هذا العام، إلى جانب الموافقة كذلك على تخفيض المصروفات المتبقية للباحثين الوافدين للدراسة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعة، وذلك فى إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تكاتف جهود الجهات الحكومية فى الدولة المصرية من أجل دعم الشعب الفلسطينى الشقيق وتخفيف معاناته تحت وطأة الاحتلال.





جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال، لجلسة مجلس الجامعة المنعقدة عن شهر مايو 2021 بحضور نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات وعمداء كليات الجامعة النظرية والعملية. وكشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن قرار مجلس الجامعة سيشمل إعفاء جميع الطلاب الفلسطينيين الدارسيين بمختلف الفرق الدراسية بالجامعة من دفع القسط الثانى للعام الدراسى الحالى ممن ينطبق عليهم شرط الحصول على الثانوية العامة من داخل الأراضى الفلسطينية. كما كشف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن موافقة مجلس الجامعة كذلك عن تقديم إعفاء إضافى للباحثين الفلسطينيين الدارسين بمرحلة الدراسات العليا من الحاصلين على الشهادة الجامعية من داخل الأراضى الفلسطينية. وأوضح أن التخفيض يبلغ 50% على المصروفات المتبقية بعد انتفاعهم بتخفيض سابق يبلغ 50% والسابق تقديمه للباحثين الوافدين من الشعب الفلسطينى الشقيق.

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