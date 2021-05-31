صور.. رئيس هيئة قناة السويس يستقبل وفدا من سفارة الهند بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وفدا من سفارة الهند برئاسة آر. جايشرى، القنصل الهندى لدى جمهورية مصر العربية، وبرفقتها سايتش بلاكريشنا، سكرتير للشؤون القنصلية بسفارة الهند، والدكتور محمد حامد على، مساعد القنصل الهندى.





تأتى الزيارة بهدف بحث سبل التنسيق المشترك ومتابعة أحوال الطاقم الهندى المتواجد على متن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، المحتجزة حاليا بمنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى بالإسماعيلية.

جاء اللقاء، عقب قيام الوفد الدبلوماسى الهندى بتفقد أحوال الطاقم والصعود على متن سفينة الحاويات البنمية، بناء على طلب القنصلية الهندية بالقاهرة وهو المطلب الذى حظى باهتمام وترحيب من قبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

ورحب الفريق أسامة ربيع، بالوفد، وأعرب عن تقديره للدور المحورى الذى تلعبه الهند فى الاقتصاد العالمى، مشيدا بقوة العلاقات الثنائية بين مصر والهند والتى تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يحرص دائما على دعم جميع سبل التعاون.

كما أكد الفريق ربيع، على حرصه الدائم ومنذ بداية الأزمة على توفير جميع سبل التعاون للطاقم الهندى على متن السفينة، والاستعداد الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم، وهذا ما بدا واضحا بالسماح للبعض من أفراد طاقم السفينة بمغادرتها للعودة إلى الهند بسبب ظروف شخصية طارئة.

وشدد على أن قناة السويس تبدى مرونة كاملة فى المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة بشأن تسوية التعويضات، ولا تدخر جهدا من جانبها لضمان نجاح المفاوضات سريعا.

من جانبها، قدمت آر. جايشرى القنصل الهندى بالقاهرة، الشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وأعربت عن خالص تقديرها لجميع التسهيلات التى تقدمها هيئة قناة السويس للطاقم الهندى، مثمنة جهود الهيئة ونجاحها فى إنقاذ وتعويم السفينة دون خسائر تلحق بالسفينة أو طاقمها أو البضائع المحمولة على متنها، كما عبرت عن تقديرها للدور الهام لقناة السويس فى خدمة التجارة العالمية، متمنية سرعة انتهاء المفاوضات لحل أزمة السفينة البنمية بصورة ودية.

وقدمت آر. جايشرى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على مساندته للهند فى ظل أزمة كورونا بإرسال مساعدات طبية معربة عن وافر الامتنان والتقدير لهذا الدعم الإنسانى والسلوك الراقى.

فى نهاية اللقاء أهدى الفريق أسامة ربيع، هدية تذكارية إلى آر. جايشرى، تقديرا وتعبيرا عن عمق العلاقات بين البلدين.

جدير بالإشارة، أن الهيئة استجابت لجميع الطلبات التى قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.