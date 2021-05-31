التعليم: قبول طلبات الدمج للعام الدراسى المقبل 1 سبتمبر حتى 30 نوفمبر...



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وإجراءات الدمج التعليمى لطلاب المدارس للعام الدراسى المقبل2021، 2022، فى ظل مواجهة جائحة كورونا، موضحة أنه يتم استقبال طلاب المتقدمين إلى نظام الدمج التعليمى فى الفترة من 1 سبتمبر 2021، إلى 30 نوفمبر 2021، ولا تقبل أى طلبات بعد ذلك الموعد، على أن يتقدم ولى الأمر لإجراء القرار الخاص بالدمج "الأب أو حصول الأم على قرار الوصايا أو الولاية التعليمية، ويرفق صورة منه بالأوراق كى تتمكن من هذا الإجراء أو الولى الشرعى.

وأوضحت الوزارة: عند تقديم ولى الأمر لإلغاء قرار الدمج الخاص بنجله، لا بد أن يلتزم بموعد التقدم لعمل الدمج نفسه فى الفترة من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر على أن يتقدم ولى الأمر بالأوراق التالية " قرار الدمج التقرير الطبى من اللجان الطبية المتخصصة يفيد بأن الطالب لا يستحق الدمج ومقياس ذكاء على أن يكون 85 فأكثر، وإثبات قيد الطالب وإقرار من ولى الأمر برغبته فى إلغاء الدمج وعدم العودة مرة أخرى لعمل الإجراءات، على أن تكون الأوراق معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية ولا تقبل أى طلبات بعد ذلك الموعد.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يمكن للطالب أن يمتحن نصف العام على نظام امتحان عادى ثم يتم امتحانه فى النصف الثانى على نظام الدمج التعليمي أو العكس، لافتة إلى أنه عند عمل قرارات الدمج للطالب لأول مرة يجب أن يقتصر قبول طالب الدمج للعام الدراسى مع طلاب الصف الأول رياض أطفال والصف الأول الابتدائى فقط، ولا يجوز التحويل فى أى صف دراسى من طالب عادى إلى طالب دمج إلا الحالات الآتية: كف وضعف البصر وضعف السمع والشلل الدماغى والإعاقة الذهنية ومتلازمة داون والتوحد وحادث مفاجئ نتج عنه فقدان أحد الأطراف وحالة مرضية شديدة يوصى بها الأطباء بعمل الدمج للطالب.

وتابعت الوزارة: أنه عند عمل قرارات الدمج لأول مرة للطلاب الذين هم على نظام الدمج فى مختلف الأعوام الدراسية يظلون على نفس النظام لحين انتهاء العام الدراسى مع إعادة التقييم سنويا عن طريق المتخصص بالمدرسة، وعلى مديرى ومسئولى التربية الخاصة بالمديريات والإدارات التعليمية الالتزام بتطبيق كافة مواد القرار الوزارى رقم 252 لعام 2017.

وكشفت الوزارة، أنه فى حالات الطلاب زارعى جهاز القوقعة إذا أشار التقرير الطبى أن الطالب زارع جهاز قوقعة بالأذن يسمح له مقياس سمع يتراوح من 15 حتى 30" بالأذن التى أجرى بها زراعة القوقعة والالتزام باختبار الذكاء قبل الزرع، مضيفة أنه بالنسبة للطلاب من فئة ذوى اضطراب التوحد يكتفى بإجراء اختبار كارز من 30:36 أو إجراء اختبار جليام من 80:110 ولا يتم إجراء اختبار الذكاء.

وبالنسبة للطلاب المتقدمين من مراحل التعليم المختلفة لا يتم تحويل طالب لعمل اختبار ذكاء أو إجراء تقرير طبى من أى مدرسة إلى المراكز النفسية بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المستشفى الجامعى أو الحكومى إلا بعد إحالة الطالب من قبل الأخصائى النفسى والاجتماعى واعتماد مدير المدرسة باحتياج الطالب للدمج وفق الحالات المنصوص عليها سابقا وهى" ضعاف السمع وزراعة القوقعة والإعاقة البصرية والتوحد والشلل الدماغى ومتلازمة داون والإعاقة البسيطة وتكون ضمن الأوراق المرفقة.

وبالنسبة لإجراء الامتحانات، يتم الالتزام بمواصفات الواردة فى القرار الوزارى رقم 252 لسنة 2017، لكافة الفئات المدمجة لجميع الصفوف، كما أن جميع شهادات الطلاب بسنوات النقل والشهادات العامة لا بد أن يوضح فيها أن الطالب حاصل على شهادة أو ناجح ومنقول للصف الأعلى على نظام الدمج التعليميى.

وعن الإعفاء من اللغة الثانية، أوضحت الوزارة، أنه ينطبق عليها الشروط الواردة فى المادة 10 من نفس القرار، ذوى الإعاقة الذهنية البسيطة معامل ذكاء من 65 حتى 70 ومتلازمة داون والشلل الدماغى واضطراب طيف التوحد المدمجون، وأن يكون الطالب لم يدرس اللغة الثانية فى الصفين الأول والثانى الثانوى ولم تنطبق عليه شروط المادة 10 ويتم إعفاءه وتحويل المتسبب إلى الشئون القانونية، ويعفى أن الطالب الذى يكون قد درس اللغة الثانية فى الصفين الأول والثانى الثانوى ومعامل ذكائه من 65 حتى 70 وتنطبق عليه شروط الإعفاء ويرغب ولى الأمر فى إعفاء نجله منها فى الصف الثالث الثانوى على أن يتم موافقة ولى الأمر بذلك الشأن كتابيا.

وتحدثت الوزارة عن إجراءات" المرافق" لطلاب الدمج التعليمى، موضحة أنه يتم الاستعانة بالمرافق التربوى للحالات" طيف التوحد والشلل الدماغى" أثناء الدراسة والامتحانات إذا اقتضت الضرورة فى ضوء التقرير الطبى، على أن يتم الاستعانة بالمرافق القانوى أثناء تأدية الامتحانات وفقا لإعاقة أى طالب من الطلاب ذوى الإعاقة المدمجين فى ضوء التقرير الطبى على أن يقوم ولى الأمر بتوفير المرافق التربوى القانونى.

وأكدت الوزارة أنه فى حالات الشلل الدماغى والحالات المصابة بالصراع أو عدم التحكم فى عمليات الإخراج يمكن أن يصاحب المرافق القانونى أحد الوالدين وفى حالة عدم التزامه بنظام اللجنة يتم استبعاده لحجرة مجاورة.

وقالت الوزارة إنه بالنسبة للثانوية العامة والدبلومات الفنية، لا تقبل أى طلبات دمج للثانوية العامة أثناء وجود الطالب بالصف الثالث الثانوى بأنواعه إلا الحالات شديدة الخطورة التى تحدث فجأة وبعد موافقة اللجنة المختصة بذلك بالمديرية أولا ثم الوزارة، كما أنه لا تقبل أى حالات مرافق بالنسبة للتعليم الفنى، أثناء الامتحانات نظام الخمس سنوات ، لا بد من عمل قرار الدمج للتعليم الفنى من بداية المرحلة " الصف الأول الثانوى الفنى"، ولا بد من عرض الطالب على لجنة التعليم الفنى بالمديرية بعد إتمام الشهادة الإعدادية إذا كان يرغب فى الالتحاق بمدارس التعليم الفنى.