انت الان تتابع تفاصيل خبر تابع عروض كازيون 2021 “الصيف” من 1 إلي 7 يونيو الجاري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تبدأ عروض كازيون 2021 غداً الثلاثاء 1 يونيو، وذلك حتي 7 من يونيو الجاري، أو إلي حين انتهاء الكمية محل العروض، وتجدر الإشارة إلى انه تطرح هذه العروض لصيف 2021، تحت شعار “صيف ووفر” على مختلف الأجهزة والأدوات المنزلية وكذلك المواد الغذائية الهامة، والتي تتضمن المراوح والبوتجازات والتكييفات والشاشات، كما تتضمن السلع والمنتجات الرئيسية لكل منزل مصري، وغيرها من السلع الهامة لدي العديد من المواطنين، كما يعلن كازيون ماركت عن عروض متميزة وقوية، والتي بإمكانكم التعرف عليها من خلال “مصر فايف” ضمن خدماته التي يقدمها لقراءه بإستمرار.

عروض كازيون 2021 “عروض الصيف”

يُمكن لآي مواطن الاستفادة من العروض المطروحة من آي من فروع ماركت كازيون، والتي تجدها في العديد من المحافظات في مصر، كما يمكن أيضاً الطلب وتصفح العروض بصورة إلكترونية “online”, ويمكن ذلك من خلال الصفحة الرسمية لماركت كازيون على “Facebook”، أو يمكنك الاتصال والتحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء، من خلال الخط الساخن 19609، ولكن يجب أولاً التعرف على كتالوج العروض والتخفيضات التي يحتويها هذا التقرير.

وتجب الإشارة أيضاً أنه يعد “Kazyon market” من الشركات التجارية القوية فى جمهورية مصر العربية، حيث اعتاد عليها وينتظرها دائماً شريحة كبيرة من المستهلكين بصورة أسبوعية، وذلك لإحتوائها على كتالوج عروض بأسعار تنافسية ضخمة، وخصومات كبيرة غير مسبوقة، وذلك على كافة السلع والاجهزة الكهربائية، بخصومات قد تصل إلى 50% تخفيض.

نظام تقسيط “كازيون”

جدير بالذكر أيضاً؛ إلي أنه يمكن الاستفادة من نظام التقسيط المعلن من كازيون ماركت على 6 أشهر، على أن يكون بدون فائدة على جميع الأجهزة الكهربائية، وفق ما نُشر في السابق على الصفحة الرئيسية لـ ماركت كازيون على موقع فيس بوك.

عروض السوبر من Kazyon:

الأرز.

المشروبات الغازية.

العصائر.

منتجات الألبان.

لوازم المطبخ.

المعجنات بأنواعها.

وجبات للأطفال.

الشيكولاتة.

المقرمشات.

الحلويات.

البسكويت.

التوابل.

جميع المعلبات.

السمن.

الزيوت.

الفواكة.

الخضروات الطازجة.

ادوات ومنتجات التنظيف.

السلع الباردة والمجمدة،

منتجات العناية الشخصية.

الأجهزة الكهربائية>> تكييفات- مراوح- أدوات مطبخ- بوتجازات.

والآن يعرض موقعنا “misr 5” عروض كازيون 2021، من 1/6/2021 حتي 7/6/2021, أو حتى إنتهاء الكمية، والتي تتمثل في الأتي: