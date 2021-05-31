"دوت الخليج" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١ 

/634216/تحيا-مصر-يكشف-حقيقة-تأجيل-امتحانات-الثانوية-العامة-٢٠٢١
واصلت كنترولات الثانوية العامة الرئيسية في القاهرة والاسكندرية و المنصورة وأسيوط، مع نهاية شهر مايو اليوم، استعداداتها للامتحانات النهائية التي ستنطلق في شهر يوليو القادم، للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
مصادر لـ دوت الخليج تؤكد عدم صحة الأنباء المتعلقة بتأجيل الامتحانات
وأكدت مصادر" لتحيا مصر" عدم صحة الأنباء المتعلقة بتأجيل بداية امتحانات الثانوية العامة، و المقرر لها ٤ يوليو القادم كما أعلن وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي منذ شهر.
وأوضحت المصادر، أن كنترولات الثانوية العامة العامة و ١١ لجنة نظام ومراقبة تابعة لها موزعة علي محافظات الجمهورية، تعمل وفق الكتاب الدوري الامتحانات، و المحدد لها موعد امتحانات الثانوية العامة يوم ٤ يوليو القادم.
الامتحانات التجريبية
وكان طلاب الثانوية العامة، قد انتهوا الأسبوع الماضي من أداء امتحانات " البروفة" الثانية، حيث أدي الطلاب الاختبارات بنظام الامتحانات الإلكترونية المجمعه بلا درجات علي مدار ٣ أيام منفصلة في ٢٣٠٠ مدرسة ثانوي عام مجهزة بالبنية التكنولوجية بجميع أنحاء الحمهورية، تخللتها تجربة محدودة لاداء الامتحانات بنظام " البابل شيت" بمدرسة الاورمان في الدقي يوم الخميس لاختبار عمليات التصحيح الإلكتروني بدون تدخل بشري بواسطة" أجهزة الماسحات" الضوئية.
الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ يخوضها ٦٧٥ ألف طالب تقريبا، منهم ٥٧٤ ألف طالب نظامي، و ١٠٠ ألف طالب من طلاب المنازل و مقسمي المواد الدراسية من العام الماضي إضافة لطلاب السجون و المستشفيات.
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