/634214/راجية-الفقى-أداء-التنسيقية-بالشيوخ-مميز-وعلاء-مصطفى-نطبق-شعار-برلمان-بمفهوم-جديد

قالت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ:" راضيين كممثلى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشكل كبير على دورنا فى مجلس الشيوخ، حتى الآن، فنحن لا نقول كلام فى المطلق، دون دراسة، بل نعمل على الإعداد والعمل قبل أى شئ".

راجية الفقى: ننال الكثير من الثناء على مجهودنا

وتابع عضو مجلس الشيوخ، راجية الفقى:" قدمنا أداء مميز حتى الآن، ونعرف النتيجة من الزملاء وردود فعل الأخرى من المواطنين، وننال الكثير من الثناء على ما نقدمه.

علاء مصطفى: برلمان بمفوم جديد شعارنا

من جانبه، قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ:" اتخذنا شعار «برلمان بمفهوم جديد» وهو ما نحاول تطبيقه فى الوقت الحالى، وهى تعني بمارسة مختلفة وتنافسية".

وتابع عضو مجلس الشيوخ، علاء مصطفى:" نحن فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نتنافس بشكل إيجابي، وهناك نشاط مختلف وجديد، ونجاحنا يأتي من تقدمنا الملفت فى الملفات المشتركة".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، علاء مصطفى:" التنسيقية تتمتع برؤية مختلفة، فهى تتيح لصاحب الرأى أو وجهة النظر المختلفة إمكانية طرحها خلال الجلسة العامة، وبإمكانى أن قول أن التنسيقية أثبتت وجودها، فى شكل ممارسة على الأرض".