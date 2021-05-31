/634215/راجية-الفقي-لـتحيا-مصر-التعليم-الفني-له-دور-هام-في-تحقيق-التنمية

تحدثت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، في ندوة حوارية هامة لموقع دوت الخليج عن بعض المشاكل المتعلقة بأمور التعليم، وأسباب رفض قانون الثانوية العامة، والإخلال بمبدأ مجانية التعليم.

راجية الفقي تؤكد على أهمية التعليم الفني

قالت النائبة راجية الفقي أن التعليم الفني في مصر من الملفات الهامة والرافد الذى يمد الدولة بخريجين متخصصين فى المجالات الفنية التى يحتاجها القطاع الصناعى والزراعى والتجاري ، حيث أنه أثبت أهميته في تحقيق التنمية وذلك بالنظر إلى الدول الأخرى التي تعتمد عليه وتوليه إهتماما كبيرا.

الحديث عن مشاكل انقطاع النت ببعض القرى والمراكز

ونوهت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى حضور وزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت لجنة التعيم أمس، وكان بصحبته البعض من رؤساء الهيئات بالوزارة، وتم التطرق في الحوار لكال ما تقوم به الوزارة من مجهودات ، وكان هناك شكاوي من قبل أعضاء لجنة التعليم والإتصالات وتكنولوحيا المعلومات بسبب العديد من الأمور الخاصة بسبب عدم توافر النت في بعض القرى والمراكز والأحياء وتم الإطلاع على كل هذه المشاكل وتم اخذ وعود من قبل الوزير لحلها والوقوف عليها لدراستها بشكل كامل.