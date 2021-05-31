صورة «غريبة» تُظهر حجم إصابة محمد مجدي «أفشة»

/634218/صورة-غريبة-تظهر-حجم-إصابة-محمد-مجدي-أفشة

ظهر محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي متاثرا بالإصابة وذلك بعد أن شارك اللاعب جماهيرة بصورة تظهر حجم الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي السوبر الإفريقي في المواجهة التي انتهت بتتويج المارد الأحمر بعد الفوز بثنائية دون رد.

وشارك محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي جماهيرة بصورة له عبر صفحته الرسمية على إنستغرام ، وظهر خلالها صانع ألعاب المارد الأحمر وهو متواجد في منزله مع مشاهدة مسلسل أدم عبر الحاسوب الشخصي له.

محمد مجدي أفشة مع النادي الأهلي

وطلب محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي الدعاء له بعد الإصابة التي لحقت به قبل نهاية المباراة أمام نهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي في المواجهة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد ضمن منافسات السوبر الإفريقي بعد الفوز بثنائية دون رد، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

أرقام محمد مجدي أفشة مع الأهلي

لعب: 77 مباراة

تسبب في 33 هدف

سجل: 13 هدف

صنع: 20 هدف

بطولاته مع الأهلي:

1 دوري مصري

1 دوري أبطال أفريقيا

1 كأس مصر

1 سوبر مصري

1 سوبر إفريقي

"بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية الدوحة".

تشكيل الأهلي امام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف خط الوسط: ديانج - السولية خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي

حراسة المرمى: زهير لعروبي. خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي. خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير. خط الهجوم: محسن ياجور.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.