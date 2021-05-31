عاجل.. مصر ترفض تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا حول بناء سدود جديدة

وأكد حافظ، أن التصريح يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التى تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل فى إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التى قد تتأثر بها، وفى مقدمتها دول المصب.
وأشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى، ما هى إلا استمرار للنهج الإثيوبى المؤسف الذى يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق والتى تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتى تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.
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