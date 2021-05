وزير الدولة للإنتاج الحربى يكرم الطلاب الفائزين بثلاث جوائز فى مسابقة ISEF

جدة - نرمين السيد - حرص المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى على إستقبال وتكريم الطلاب المصريين الذين شاركوا فى المسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ISEF) افتراضيًا من خلال الإنترنت نظرًا لجائحة Covid-19، حيث فاز عدد من الطلاب المؤهلين والمشاركين فى المعرض الدولى الافتراضى بثلاث جوائز فى المسابقة، المنعقدة برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وبالتعاون بين مكتبة الإسكندرية (مركز القبة السماوية) والإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.





وفى هذا الصدد قام الوزير "مرسى" بتقديم التهنئة للطلاب الفائزين، وهم جاسر محمد جلال، ومصطفى أحمد عبد المهيمن الحاصلين على جائزة خاصة فى مجال البرمجيات عن مشروع: (استخدام الكمبيوتر وأنظمة التعلم الآلى لتطوير خوارزمية تساعد الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة على استخدام الكمبيوتر Utilizing Computer Vision and Machine Learning Systems to Develop an Algorithm Helping Physically Disabled people to use computer)، والطالبة فاطمة البنا الحاصلة على المركز الرابع عالميًا فى مجال الكيمياء الحيوية عن مشروع (المورينجا لمياه الصرف الصحى والطاقة النظيفة Moringa for sewage water and clean energy).

وكذلك الطالب عمر وليد البحيرى الفائز بالمركز الرابع عالميًا فى مجال الهندسة البيئية عن مشروع (جهاز كهربائى ذكى لمياه الصرف الصحى Smart electrical device for waste water)، والطالب أحمد طارق الفرماوى بالصف السادس الابتدائى فى الفعاليات الدولية للطلاب تحت السن والذى تم ترشيحه ليمثل مصر عن مشروعه (المدينة المدمجة 2030 رؤية مصر 2030 Compact city 2030 Egypt vision 2030) فى مجال الأنظمة المدمجة، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على دعمه للطلاب وأعلن تبنى وزارة الإنتاج الحربى لهذه المشاريع الواعدة ودراسة تطبيقها على أرض الواقع من خلال الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر بأن هؤلاء الطلاب سيقومون بزيارات ميدانية للمصانع والوحدات التابعة للوزارة خلال الأيام القليلة القادمة للبدء فى تنفيذ هذه المشروعات، مضيفا أنه سيكون هناك لقاءات مع عدد من المختصين لبحث إمكانية تنفيذ مشروعاتهم، وفى نهاية اللقاء قدم الوزير " مرسى" شهادات تقدير للطلبة الفائزين وحرص على تسليمهم جهاز تابلت لكلٍ منهم من إنتاج شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) والذى يتم تصنيعه وفقا لأحدث المعايير التكنولوجية العالمية، كما حرص المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب على تقديم درع الإنتاج الحربى للطلاب، وقد تم تقديم شهادات التقدير والهدايا والدروع للطلاب تقديرا من الوزارة على مجهودهم الذى يستحقون عليه كل الشكر والثناء.