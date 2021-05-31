صور.. انطلاق قوافل حزب حماة الوطن لاستقبال راغبى التسجيل لتلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - شهد عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق قوافل حملة حزب حماة الوطن بأسيوط "سجل.. اتطعم... اتطمن" لاستقبال المواطنين، الراغبين فى التسجيل وتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة.





ويأتى ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعى والمشاركة المجتمعية لحزب حماة الوطن، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبناء على توجيهات الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، والفريق أسامه الجندى النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفى أمين عام التنظيم، وتسهيلاً على المواطنين للوصول إلى الخدمات التى تقدمها الدولة فى سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والنائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، والنائبة صفاء عيادة عضو مجلس النواب وأمين المرأة بحزب حماة الوطن بالمحافظة ولفيف من اعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة وبمشاركة شباب الحزب والمتطوعين وفريق التوعية التابع لوزارة الصحة.

والتقى محافظ أسيوط، بفريق التوعية بمديرية الصحة خلال انطلاق فاعليات المبادرة مشيداً بجهودهم فى نشر التوعيه بمخاطر الفيروس والدعوة للتسجيل والحصول على اللقاح، كما التقى المواطنين الراغبين فى الحصول على اللقاح مطالبهم بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا والحرص على ارتداء الكمامة الواقية.

كما تابع أعمال تطعيم المواطنين التى تمت أمام ديوان عام المحافظة من خلال أخصائيين من مديرية الصحة وبإشراف كامل، موجها الشكر للفريق الطبى المشارك فى الحملة والقائمين على تنفيذ تلك المبادرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتنظيم تسجيل المواطنين بسهولة وتطبيق التباعد الاجتماعى للمترددين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة من قبل أمانات حزب حماة الوطن ولجانها المختلفة فى المساهمة والمشاركة فى توفير خدمات أفضل للمواطنين فى القطاعات المختلفة مقدماً الشكر والتقدير للقائمين على الحزب والشباب المتطوع للمساهمة فى تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى والأحزاب تفعيلاً للمشاركة المجتمعية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم للتخفيف عنهم، مؤكداً على دعمه الكامل لجميع المبادرات التى تستهدف المواطن الأسيوطى وتقديم خدمة أفضل له والتسهيل عليه الحصول على اللقاح والحفاظ على صحته وسلامته.