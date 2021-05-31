المصريين الأحرار ينعى العقيد خالد العريان: قدم حياته فداء للوطن

جدة - نرمين السيد - وتقدم الحزب، بخالص العزاء لأسرة الشهيد البطل الذى قدم حياته فداء للوطن، والمواساة لقيادة القوات المسلحة والشرطة فى شهيد الوطن.

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن مصر عازمة على مواصلة خطواتها للبناء والتنمية وأيديها تضرب بحديد كل من تسول له نفسه المساس أو الاقتراب من الأمن القومى.

وحضر تشييع جثمان الشهيد من مسقط رأسه بدمنهور، وفدا من الحزب ترأسه أحمد حمودة أمين الحزب بالبحيرة وعضو الهيئة العليا.