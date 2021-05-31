”مستشار الصحة”: مريض كورونا لن يصاب بالفطر الأسود في هذه الحالة  

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي، إن مريض فيروس كورونا غير معرض للإصابة بمرض الفطر الأسود طالما يخضع للعلاج وبرتوكول وزارة الصحة وتحت إشراف طبي من قبل الأطباء المتخصصين.

وأكد حرص اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا على متابعة مستجدات الوضع الوبائي للفيروس في مصر أولاً بأول، موضحًا أن الحالات المشتبه في إصابتها بالفطر الأسود بين مرضى فيروس كورونا تحدث نتيجة الاستخدام غير الصحيح لأدوية فيروس كورونا أو دون إشراف طبي والذي يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.

جاء ذلك خلال فعاليات الـ «ويبينار العلمي» الذي عقدته وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد ومستشار وزيرة الصحة والسكان للتميز الإكلينيكي،

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