تعرف على مزايا مبادرة التمويل العقاري الجديدة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي، باتت من أكثر الكلمات التي شهدت نسب بحثية ضخمة، حيث يهتم اعداد كبيرة من المواطنين في مصر خلال هذه الأيام، وبالأخص الراغبين في امتلاك وحدة سكنية، والتي من المقرر أن تقدم ضمن الوحدات التي تطلقها وزارة الإسكان والمرافق المصرية، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي وكذلك دعم التمويل العقاري، عن نظام التمويل العقاري الجديد.

مزايا مبادرة التمويل العقاري

ويعد التمويل العقاري، وسيلة يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي، للمواطنين المصريين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية للمعيشة، إذ يتيح لهم نظام التمويل العقاري الجديد نظام سداد يصل إلى 20 عاما، وذلك كما كان من قبل.

ولكن خلال الأيام الراهنة، مترقب الإعلان عن آليات مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، حيث قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل لتوفير وحدة سكنية، تحت شعار “وحدة سكنية لكل مواطن مصري”، الأمر الذي من شأنه أن يحقق رغبتة المواطن في امتلاك وحده سكنية خاصة به، إذ تتيح المبادرة الجديدة، التقسيط لمدة تصل إلى 30 عاماً ميلادياً، وبفائدة 3% متناقصة.

كذلك من مزايا المبادرة، انها تتيح لك الانتقال إلى وحدتك الجديدة، فور الحصول على التمويل.

كما أنه يمكنك الحصول على مبلغ تمويل، قد يصل إلى 90% من قيمة الوحدة الكلية، بالإضافة إلى دفع قيمة أقساط بصورة شهرية محددة طوال فترة التمويل.

كما تعطي كذلك المبادرة الحق في اختيار أي وحدة تريدها، وكما يمكنك اختيار المكان على أن يكون داخل الأراضي المصرية، كذلك يمكنك الاختيار من الوحدات المطروحة لدى الصندوق.

البنوك الراعية للمبادرة الرئاسية

يتم التعامل من قبيل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع ما يصل إلى 26 جهة تمويل مختلفة، وتتمثل فيما يلي: «البنك التجاري الدولي، البنك المصري الخليجي، البنك العربي الإفريقي الدولي، البنك العقاري المصري العربي، الشركة المصرية للتمويل العقاري، بنك الاتحاد الوطني، بنك الاستثمار العربي، البنك الأهلي المصري، وبنك التعمير والإسكان».

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تخصيص الوحدات السكنية المطروحة في مبادرة التمويل العقاري عبر الإنترنت، ويتم ذلك عن طريق قرعة عشوائية تجري من خلال الحاسوب.

وفي حالة زيادة أعداد المواطنين الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن التي قد تم الإعلان عنها، تكون الأولوية وفقاً للترتيب التالي؛ المتزوج ويعول «شاملاً: الأرمل/ة ويعول – المطلق/ة ويعول» والأولوية كذلك للأصغر عمراً، وفي حالة تساوي الاعمار تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا، بعدها المتزوج والأولوية للأصغر عمراً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر عمراً.

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