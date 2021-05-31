دوت الخليج ينفرد بنشر ملامح مقترحات جداول الثانوية العامة ٢٠٢١ 

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واصلت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني اليوم، استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك من خلال عقد عدد من الاجتماعات والنقاشات المهمة.

نائب الوزير

عقد نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف علي امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي، سلسلة اجتماعات لمناقشة مقترحات جداول امتحانات الثانوية العامة، وترتيب المواد الامتحانية لشعب الثلاث بها.

تركزت مقترحات جداول الثانوية العامة، التي ستعلنها وزارة التعليم خلال الأيام القادمة، حول تخصيص أيام السبت والاثنين والأربعاء لامتحانات مواد الشعبة الادبية بينما تخصص أيام الأحد و الثلاثاء و الخميس لامتحانات مواد شعبتي العلمي علوم ورياضة.

ترتيب الامتحانية

وكشفت مصادر" لتحيا مصر" أن التي يقودها رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين والمشرف علي امتحانات الثانوية العامة، تحاول تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و العدالة بين طلاب شعبة العلمي علوم و الرياضة والأدبي بشكل يعطي الطلاب وقت كافي لمراجعة المناهج المقررة.

يأتي ذلك عقب انتهاء طلاب الثانوية العامة، من أداء امتحانات " البروفة" الثانية الأسبوع الماضي، حيث أدي الطلاب الاختبارات بنظام الامتحانات الإلكترونية المجمعه بلا درجات علي مدار ٣ أيام منفصلة في ٢٣٠٠ مدرسة ثانوي عام مجهزة بالبنية التكنولوجية بجميع أنحاء الحمهورية، تخللتها تجربة محدودة لاداء الامتحانات بنظام " البابل شيت" بمدرسة الاورمان في الدقي يوم الخميس لاختبار عمليات التصحيح الإلكتروني بدون تدخل بشري بواسطة" أجهزة الماسحات" الضوئية.

وكان وزير التربية و التعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، قد حدد خلال نهاية شهر أبريل الماضي، يوم ٤ يوليو كموعد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ يخوضها ٦٧٥ ألف طالب تقريبا، منهم ٥٧٤ ألف طالب نظامي، و ١٠٠ ألف طالب من طلاب المنازل و مقسمي المواد الدراسية من العام الماضي إضافة لطلاب السجون و المستشفيات.