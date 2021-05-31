/634219/مصطفى-الكحيلي-زيارة-رئيس-المخابرات-إلى-غزة-بداية-حقيقية-للإعمار-والإصلاح

قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن في أسيوط النائب مصطفى الكحيلي، إن زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى فلسطين وقطاع غزة للتباحث والتحاور حلو تثبيت قرار وقف إطلاق النار، هي بداية حقيقية للإعمار والإصلاح في فلسطين والقطاع.

نجاح مصر في تهدئة الأوضاع في غزة

وأوضح الكحيلي في بيان له اليوم الإثنين، أنه منذ تدخل مصر في الأزمة الفلسطينية الأخيرة، ونجاحها في وقف إطلاق النار، وإعلان الرئيس السيسي عن مبادرة إعمار غزة، وهناك اهتمام إقليمي ودولي بدور مصر المحوري والأهم في القضية الفلسطينية، فضلا عن الترجمة الحقيقية لذلك في إرسال المساعدات وفتح معبر رفع لاستقبال الجرحى.

وتابع عضو لجنة النقل والمواصلات والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن زيارة رئيس المخابرات تأتي استكمالا لتلك الجهود العملية، ومواصلة الإعمار والإصلاح السياسي، ما يساهم في سرعة تحسن الأوضاع المعيشية لعموم الشعب.

وأشار الكحيلي إلى أن اهتمام الرئيس السيسي البالغ بالقضية الفلسطينية وإعطائها الأولوية، يعكس هوية وريادة مصر وثبات موقفها تجاه القضية، ما ساهم أيضا في الاستجابات السريعة من كل الأطراف لما تطلقه مصر من رؤى ومبادرات لحلحلة الأزمة، تقديرا لكل ما يبذل من جهد حقيقي هدفه الحفاظ على السلام وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

ونوه النائب إلى تقدير الشعب الفلسطيني لمصر والقيادة المصرية في السعي لحل القضية الفلسطينية وجعلها في أوائل الملفات والقضايا، وما تنفذه مصر فعليا بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، من خلال التصريحات الواردة من الجانب الفلسطيني، وقال أيضا إن تزيين شوارع غزة بصورة الرئيس السيسي يعكس وحدة الشعبين وتقديره للقيادة الحكيمة.