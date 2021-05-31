/634221/وائل-جمعة--موسيماني-مدرب-محظوظ-وندمان-على-خوض-انتخابات-الجبلاية

أكد وائل جمعة مدافع الأهلي السابق أن موسيماني مدرب محظوظ مع النادي الأحمر ، مشددا على النتائج المميزة التي يحققها المارد الأحمر مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول.

وقال وائل جمعة خلال تصريحات إذاعية : " الأداء غير مرضي الفترة الأخيرة، لكن الفريق الفترة الاخيرة يسير بشكل جيد على مستوى النتائج والبطولات، ولكن الاداء غير مرضي بعض الشيء".

وواصل :" تواجد موسيماني في الأهلي حقق له الكثيرة من الاستفاد ، وجميع الاراء اتفقت على نجاحه".

وائل جمعة يوضح موقفه من اتحاد الكرة

وتابع الصخرة : "موسيماني محظوظ بالتواجد داخل القلعة الحمراء لكنه لديه امور كثيره لابد من تطويرها الفترة المقبلة مع المارد الأحمر".

وأستطرد مدافع المارد الأحمر السابق: "الاداء مهتز بسبب ضغط المباريات، و الأداء سيتحسن الفترة المقبلة مشيرا بأن المدرب لابد ان يتوفر له فترة اعداد جيدة وان يختار لاعبيه بنفسه.

وعن ترشحه لانتخابات الجبلاية قال جمعة : "لن اترشح مجددا لانتخابات اتحاد الكرة".

وتابع ضاحكا: "كانت غلطة وندمان عليها ولن أكررها فيما هو قادم".

واختتم وائل جمعة: الأهلي بحاجة إلى رأس حربة وصانع ألعاب وظهير أيمن، مع عودة احمد ياسر ريان الذيقدم موسم متميز مع سيراميكا كليوباترا ".