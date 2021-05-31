محمد حمزة: قانون صندوق الطوارئ الطبية يحقق مصلحة الدولة والمواطن

/634222/محمد-حمزة-قانون-صندوق-الطواري-الطبية-يحقق-مصلحة-الدولة-والمواطن

أكد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ ان قانون صندوق الطوارئ الطبية والذي تم الموافقة عليه اليوم الأثنين من قبل المجلس يحقق مصلحة الدولة والمواطن.

صندوق الطواريء الطبية

وأكد حمزة ان قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المقدم من الحكومة يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.

واضاف حمزة ان مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.

واختتم حمزة تصريحاته ان "الدولة تلعب دورا قياديا لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات ، وتسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الأزمات والآثار الطبية والاقتصادية والصحية بما يعزز قدرتها على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل. وكان مجلس الشيوخ وافق اليوم من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.