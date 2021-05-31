محمد حمزة: قانون صندوق الطوارئ الطبية يحقق مصلحة الدولة والمواطن

/634222/محمد-حمزة-قانون-صندوق-الطواري-الطبية-يحقق-مصلحة-الدولة-والمواطن
أكد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ ان قانون صندوق الطوارئ الطبية والذي تم الموافقة عليه اليوم الأثنين من قبل المجلس يحقق مصلحة الدولة والمواطن.
صندوق الطواريء الطبية
وأكد حمزة ان قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المقدم من الحكومة يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن ويدعم القطاع الصحي دون تحميل المواطن أي أعباء.
واضاف حمزة ان مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، كما يستهدف مشروع القانون مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
واختتم حمزة تصريحاته ان "الدولة تلعب دورا قياديا لمواجهة الطوارئ الطبية والتخطيط المسبق لمواجهة الأزمات ، وتسعى لضمان التدخل السريع في مواجهة الأزمات والآثار الطبية والاقتصادية والصحية بما يعزز قدرتها على تمويل الخدمات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل. وكان مجلس الشيوخ وافق اليوم من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
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