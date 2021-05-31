بركلات الترجيح.. أسوان «يُقصي» المصري ويصعد لنصف نهائي كأس مصر

/634224/بركلات-الترجيح-أسوان-يقصي-المصري-ويصعد-لنصف-نهائي-كأس-مصر

حقق أسوان الفوز على فريق المصري بنتيجة 5/4 بعد الوصول لركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر ، وصعد الفريق البورسعيدي التأهل للدور القادم من البطولة في نصف نهائي الكأس بجانب بتروجيت.

وسجل المصري الهدف الأول عن طريق أحمد الصغيري بالخطأ في مرماه ، بينما ضاعف الفريق البورسعيدي الانتصار عن طريق اسلام صالح لاعب الفريق الأول للمصري البورسعيدي، فيما قلص زهرة الجنوب الفارق في الدقيقة 88 قبل أن يتعادل أبناء الجنوب في الدقيقة 93 ضمن مواجهات كأس مصر.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام أسوان

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، عمرو موسى، إسلام صلاح، كريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا.

أمامهما: عمر كمال عبدالواحد، حسن علي، زياد فرج.

خط الهجوم: أحمد جمعة.

تشكيل أسوان أمام المصري البورسعيدي

في حراسة المرمى: خالد وليد

خط الدفاع: عمرو الحلواني، محمود شبانة، محمد جابر ميدو، محمد العشري

خط الوسط: عبد العزيز موسى، هيثم الفيل، سولمون منساه.

خط الهجوم: محمد أسامة، أحمد عبدالظاهر، أحمد خالد.

قائمة المصري لمواجهات الدوري الممتاز

وتضم القائمة 24 لاعباً على النحو التالي :

حراسة المرمى : أحمد دعدور ، أحمد مسعود ، عصام ثروت.

خط الدفاع : أحمد شوشة ، اسلام صلاح ، عمرو موسى ، كريم العراقي ، أحمد شديد ،

خط الوسط: سعيدو سيمبوريه ، اسلام عطية ، عمر كمال عبد الواحد ، حجاج عويس ، محمد جابر، أحمد رفعت، فريد شوقي ، حسن علي ، ايزي ايميكا ، محمد جريندو ، محمد عنتر ، مصطفى سلطان ، الناشئ علي حمدي

خط الهجوم : أحمد جمعة ، أوستين أموتو ، كازادي كاسينجو.