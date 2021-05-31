عاجل.. مجلس إدارة المتحدة يعقد اجتماعه الأول بكامل هيئته بعد إعادة تشكيله

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع تم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وبحث الخطط المستقبلية لتعزيز وتطوير أداء الشركة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة، على استمرار الشركة فى خطة التطوير والتحديث فى جميع قطاعات الشركة وشركاتها التابعة، خصوصًا تطوير المحتوى المقدم، وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج المختلفة، إضافة إلى دعم العاملين من خلال صندوق المتحدة للعاملين بالإعلام، والذى سيتم إطلاقه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الهيئات والنقابات الفنية والإعلامية.
كما أكد على البدء الفورى فى تطبيق آليات الحوكمة وتعزيز الرقابة المالية والإدارية، لتعزيز الأداء وتمهيدًا لطرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية.
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