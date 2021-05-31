مستشار الرئيس للشئون الصحية يكشف موعد عودة الجماهير للملاعب

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أن وزير الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، لديهم خطة متبعة من أجل إقامة انتخابات الأندية والاتحادات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن": على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن وزارة الشباب والرياضة سوف تعمل على التوعية الكاملة خلال الفترة القادمة من أجل الحفاظ على صحة الجميع خلال فترة الانتخابات، ووزارة الشباب والرياضة لديها خطة كاملة من أجل تنفيذ هذا الأمر".

وتابع:"خطة الدولة الحفاظ على سلامة الجميع أولا وهناك أمور متبعة من أجل الحفاظ على تسليم السلطة الانتخابية للمجالس الجديدة".

وأكمل: "هناك تعاون كامل بين الجميع داخل مؤسسات الدولة من أجل عودة الجمهور للملاعب الرياضية خلال الفترة القادمة".

واختتم: "هناك أناس يريدون عدم وجود جماهير في المدرجات خلال الفترة القادمة، ولكننا نعمل على عودة الجماهير سريعا داخل المدرجات ولكن بضوابط معينة من أجل الحفاظ على صحة الجميع".

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