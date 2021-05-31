الصحة: وضع بروتوكول علاجى للفطر الأسود وفعالية لقاح كورونا تحتاج وقتا

حذرت الدكتورة نهي عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، من الاستخدام الخاطئ للأدوية التي تحتوي على الكورتيزون، والمضادات الحيوية، ومضادات التجلط، مشيرة إلى أن البكتيريا تصبح مقاومة للمضادات الحيوية مع كثرة استخدامها، وهو ما يمثل خطرا كبيرا.

وأضافت في مداخله هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن، أنه تم وضع بروتوكول علاجي للفطرالأسود. وأكدت أن ظهور أعراض الإصابة بكورونا بعد التطعيم باللقاح لا يعني أبدا عدم فاعلية اللقاح، فهناك فترة حضانة لفيروس كورونا، ويمكن أن يكون الفرد حامل للفيروس أثناء التطعيم، خاصة وأن فاعلية اللقاح تحتاج إلى وقت، حتى تكون هناك مناعة مكتسبة من اللقاح، مضيفة ان الوقت المفترض لفعالية اللقاح يتوقف على نوع اللقاح نفسه أثناء التطعيم.

و شددت "نهي" علي أهمية دور المواطنين في الإلتزام بالإجراءات الإحترازية.