مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعقد اجتماعه الأول بكامل هيئته بعد إعادة تشكيله

انعقد اليوم مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد إعادة تشكيله و بحضور كامل أعضائه بمقر الشركة حيث تم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، و بحث الخطط المستقبلية لتعزيز وتطوير أداء الشركة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على استمرار الشركة في خطة التطوير و التحديث في كافة قطاعات الشركة و شركاتها التابعة وخاصة تطوير المحتوى المقدم و تعزيز التعاون مع شركات الإنتاج المختلفة بالإضافة الى دعم العاملين من خلال صندوق المتحدة للعاملين بالإعلام و الذى سيتم اطلاقه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الهيئات و النقابات الفنية و الإعلامية .

كما أكد على البدء الفوري في تطبيق آليات الحوكمة و تعزيز الرقابة المالية و الإدارية لتعزيز الأداء و تمهيدا لطرح أسهم الشركة في البورصة المصرية .