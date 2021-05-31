انعقد اليوم مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد إعادة تشكيله و بحضور كامل أعضائه بمقر الشركة حيث تم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، و بحث الخطط المستقبلية لتعزيز وتطوير أداء الشركة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة على استمرار الشركة في خطة التطوير و التحديث في كافة قطاعات الشركة و شركاتها التابعة وخاصة تطوير المحتوى المقدم و تعزيز التعاون مع شركات الإنتاج المختلفة بالإضافة الى دعم العاملين من خلال صندوق المتحدة للعاملين بالإعلام و الذى سيتم اطلاقه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الهيئات و النقابات الفنية و الإعلامية .
كما أكد على البدء الفوري في تطبيق آليات الحوكمة و تعزيز الرقابة المالية و الإدارية لتعزيز الأداء و تمهيدا لطرح أسهم الشركة في البورصة المصرية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعقد اجتماعه الأول بكامل هيئته بعد إعادة تشكيله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.