مجلس إدارة الشركة المتحدة يوافق على تعيين أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة وتحرير اليوم السابع

فى إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اجتماعه اليوم تعيين الأستاذ أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع.

ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ أكرم القصاص كان يشغل وظيفه الرئيس التنفيذى لموقع و جريدة اليوم السابع و هو كاتب و محلل سياسى و اجتماعي بدأ عمله الصحفي منذ منتصف الثمانينات في صحيفه الشعب الأسبوعية كما عمل في صحف الأهالي و الدستور الأسبوعية ، و شارك في تأسيس جريدة العربي التي شغل فيها موقع مساعد رئيس التحرير و حرر فيها صفحه الجورنالجيه التي مثلت خطوة مهمه في النقد السياسي و الاجتماعي الساخر ، ليحصل عام 2001 على جائزة أحمد رجب للكتابة

الساخرة من نقابة الصحفيين المصريين ، وكانت المرة الأولى التي تمنح فيها هذه الجائزة تميزت كتاباته بابتكار يجمع بين السخرية و الجدية في سياقات واحدة مع قدرته على توليد ألفاظ و عبارات و عناوين تجمع و توضح الفكرة و تجذب القراء .

شارك الكاتب الصحفى أكرم القصاص في تأسيس صحف مصرية و تجارب مختلفة مثل مصر الفتاة و الموقف العربى و نهضة مصر و اليوم السابع.