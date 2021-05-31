قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الأستاذ خالد صلاح مساعدا لرئيس مجلس الإدارة لقطاع الصحف و المواقع الالكترونية .
يأتي ذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .
يذكر أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انعقد اليوم بعد إعادة تشكيله بحضور كامل أعضائه بمقر الشركة، حيث تم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بحث الخطط المستقبلية لتعزيز وتطوير أداء الشركة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة على استمرار الشركة فى خطة التطوير والتحديث فى كافة قطاعات الشركة وشركاتها التابعة، وخاصة تطوير المحتوى المقدم وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلى دعم العاملين من خلال صندوق المتحدة للعاملين بالإعلام والذى سيتم إطلاقه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الهيئات والنقابات الفنية والإعلامية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة على البدء الفورى فى تطبيق آليات الحوكمة وتعزيز الرقابة المالية والإدارية لتعزيز الأداء وتمهيدا لطرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس إدارة الشركة المتحدة يقرر تعيين خالد صلاح مساعدا لرئيس مجلس الإدارة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.