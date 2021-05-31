رشا اسحق لـ دوت الخليج: صندوق الطواريء الطبية يدعم رعاية المواطن«فيديو»

/634223/رشا-اسحق-لـ-تحيا-مصر-صندوق-الطواريء-الطبية--يدعم--رعاية-المواطنفيديو

أشادت النائبة رشا اسحق ،عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتوجهات الدولة فى دعم القطاع الصحي و وجهود الرئيس فى دعم المواطن البسيط والعمالة غير المنتظمة، فى مجال الرعاية الصحية دون تحمل أي اعباء إضافية ،مشيرة إلى المادة 18 من الدستور، والتي نصت على حق المواطن فى الصحة وأن تكون الرعاية المقدمة عالية الجودة.

صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وثمنت النائبة رشا اسحق ، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، للتصدي الازمات والطوارئ والاوبئة ،في ظل الحالة الصحية الطارئة التي يواجهها العالم أجمع، وهي تفشي جائحة فيروس كورونا ، والتي اظهرت سقوت كثيرا من الانظمة الصحية فى عدد من الدول .

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هذا ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعلن عن تشكل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث أوضح أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

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