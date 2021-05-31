/634225/الكاف-يعلن-تغيير-موعد-مباراة-الأهلي-والترجي-في-دوري-أبطال-إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعديل في موعد مباراة الأهلي والترجي الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد أن كان من المقرر إنطلاقها يومي 18 يونيو و 24 بعد أن حقق المارد الأحمر الصعود على حساب صن داونز الجنوب إفريقي.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأهل الفريق التونسي على حساب شباب بلوزداد ، بينما أستطاع النادي الأهلي التأهل بعد الفوز على صن داونز بدور الـ 8 من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأكد مصدر داخل الاتحاد الإفريقي ان الكاف بصدد إعلان عن موعد مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل نهائي خلال الساعات القليلة القادمة ، على أن تلعب مواجهة الذهاب في رادس يوم 19 يونيو القادم، وتنطلق مواجهات الإياب يوم 25 من الشهر ذاته.

تشكيل الأهلي امام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - أيمن أشرف.

خط الوسط: ديانج - السولية.

خط الوسط الهجومي: الشحات - أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل نهضة بركان المغربي أمام الأهلي

حراسة المرمى: زهير لعروبي.

خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي.

خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير.

خط الهجوم: محسن ياجور.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.