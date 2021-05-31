/634227/محمد-حمص-يكشف-عن-سبب-ابتعاده-عن-الإسماعيلي-ويتغنى-بإيهاب-جلال

أكد محمد حمص لاعب وقائد الإسماعيلي السابق على قوة الفريق في الوقت الحالي في ظل القيادة الفنية لإيهاب جلال المدير الفني للدروايش ، مشددا أنه لو عاد به الزمن مرة أخرى لأختار الإحتراف.

وقال محمد حمص خلال تصريحات إذاعية: " ايهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي مدرب متميز واستطاع بمعاونة الادارة واللاعبين اعادة الفريق لمستواه الطبيعي ومكانته لنا تدريجيا. محمد حمص يعلق على موقف الإسماعيلي وواصل حمص: "الإسماعيلي فريق كبير وينافس على البطولات لذلك فالدروايش بحاجة على الاقل لثنائي مميز في كل مركز من مراكز الملعب". وأضاف حمص عن ابرز المدربين في الدوري: "ايهاب جلال وهيثم شعبا هم أكثر المدربين البرازين في البطولة وهذا الموسم حتى الأن نظرا لما يقدموه من انجازات". وتابع: " الدوري المصري مميز بالعديد من اللاعبين الجيدين لعل أبرزهم شيكابالا وافشة وفرجاني ساسي ومحمد ابراهيم وعبد الله السعيد”. حمص يؤكد قوة الإسماعيلي مع إيهاب جلال وعن سبب ابتعاده عن الدروايش قال حمص: "بكل تاكيد هو أمر محزن لكن لابد ان يستفاد الفريق بالكوادر والنجوم ". واختتم قائد الإسماعيلي السابق بأنه وصل له عروض كثيرة ولكن ارتباطه بالفريق الأصفر صعب رحيله، واذا عاد به الزمن سوف يستغل فرصة من فرص الاحتراف التي وصلت له. تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو. تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري ويدخل الزمالك المباراة أمام الإسماعيلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: عواد خط الدفاع : عبد الشافي - الونش- محمد عبد السلام - حازم إمام خط الوسط : فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز - شيكابالا- زيزو- بن شرقي خط الهجوم: الجزيري ويجلس على دكة بدلاء الزمالك : جنش وحسام عبد المجيد وفتوح والمثلوثي وروقا وإسلام جابر وأوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

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