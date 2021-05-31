قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعات الحكومية

جدة - نرمين السيد - وجاءت التعيينات على النحو التالى، الدكتور المتولى مصطفى متولى، عميدًا لكلية الزراعة جامعة دمياط، الدكتور محمد أحمد عبداللطيف، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، الدكتور هيثم ميمون عباس، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة المنوفية، الدكتور ممدوح محمد عبدالمجيد، عميدًا لكلية التربية جامعة السادات.
كما تم تعيين الدكتورة أمينة محمد رشاد النمر، عميدًا لكلية التمريض جامعة المنصورة، والدكتوة أمل أمين الجندى، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق، والدكتور خالد قدرى السيد، عميدًا لكلية التجارة جامعة عين شمس.
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