عاجل.. المتحدة تعين أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة وتحرير اليوم السابع

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى اجتماعه، اليوم الإثنين، تعيين أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، كما قرر المجلس تعيين خالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس الإدارة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية.





يذكر أن أكرم القصاص، كان يشغل وظيفة الرئيس التنفيذى لموقع وجريدة اليوم السابع، وهو كاتب ومحلل سياسى واجتماعى بدأ عمله الصحفى منذ منتصف الثمانينات فى صحيفة الشعب الأسبوعية، كما عمل فى صحف "الأهالى، الدستور الأسبوعية" وشارك فى تأسس جريدة العربى التى شغل فيها موقع مساعد رئيس التحرير، وحرر فيها صفحة الجورنالجية التى مثلت خطوة مهمة فى النقد السياسى والاجتماعى الساخر، ليحصل عام 2001 على جائزة أحمد رجب للكتابة الساخرة من نقابة الصحفيين، وكان المرة الأولى التى تمنح فيها هذه الجائزة. تميزت كتاباته بابتكار يجمع بين السخرية والجدية فى سياقات واحدة، مع قدرة على توليد ألفاظ وعبارات وعناوين تجمع وتوضح الفكرة وتجذب القراء. شارك أكرم القصاص فى تأسيس صحف مصرية وتجارب مختلفة مثل "مصر الفتاة – الموقف العربى – نهضة مصر – اليوم السابع".

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