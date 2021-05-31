جدة - نرمين السيد - شارك خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فى الاحتفال الذى أقامته جامعة الزقازيق ومعهد الدراسات القبطية تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة تذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر وزيارتها منطقة تل بسطة كأحد مواقع مسار العائلة المقدسة، وذلك بمسرح الأنبا رويس بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة 3 أيام.





حضر الحفل وزراء السياحة والآثار والهجرة والتموين والشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة. وفى نهاية الحفل كرم البابا تواضروس الثانى، محافظ القاهرة، ضمن عدد من الشخصيات والحضور لدورهم فى تطوير مسار العائلة المقدسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يكرم محافظ القاهرة باحتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.