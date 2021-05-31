المتحدة للخدمات الإعلامية تقرر تعيين أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.. وخالد صلاح مساعدا لرئيس مجلس إدارة المتحدة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الأستاذ خالد صلاح مساعدا لرئيس مجلس الإدارة لقطاع الصحف و المواقع الالكترونية .

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

يذكر أن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انعقد اليوم بعد إعادة تشكيله بحضور كامل أعضائه بمقر الشركة، حيث تم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بحث الخطط المستقبلية لتعزيز وتطوير أداء الشركة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على استمرار الشركة فى خطة التطوير والتحديث فى كافة قطاعات الشركة وشركاتها التابعة، وخاصة تطوير المحتوى المقدم وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج المختلفة، بالإضافة إلى دعم العاملين من خلال صندوق المتحدة للعاملين بالإعلام والذى سيتم إطلاقه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الهيئات والنقابات الفنية والإعلامية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة على البدء الفورى فى تطبيق آليات الحوكمة وتعزيز الرقابة المالية والإدارية لتعزيز الأداء وتمهيدا لطرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية.