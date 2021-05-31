مانشستر سيتي يعرض على راموس عقدا لمدة موسمين

كشفت تقارير صحفية عن تلقي المدافع الأسطوري سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد الإسباني، عرضا جادا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المرتقبة، وذلك بعد انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الإثنين، فإن مانشستر سيتي الإنجليزي عرض على راموس الانضمام إلى صفوف الفريق بعقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، حسب مستواه، أو اللعب لنيويورك سيتي الأمريكي، أحد فرق مجموعة سيتي، بينما لم تكشف الشبكة عن التفاصيل المالية للعرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس سيعقد اجتماعا مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، خلال الأيام القليلة القادمة، لحسم مستقبله بشكل نهائي.

وقالت الصحيفة إن فريق التحليل والبيانات في مانشستر سيتي أبلغ المدرب بيب جوارديولا، بأن أرقام راموس تعني قدرته على تقديم أداء مماثل للاعبين أصغر منه سنا، لذلك تقدم النادي بعرض لمدة موسمين.

وينتهي عقد راموس، البالغ 35 عاما، مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، وهناك تقارير إسبانية أكدت أن العلاقة بين الطرفين قد وصلت إلى طريق مسدود، والأقرب هو الانفصال بين الطرفين.

ولعب راموس 15 مباراة فقط بقميص الملكي في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني؛ بسبب الإصابات المتوالية، وابتعد عن اللعب بشكل منتظم منذ يناير الماضي.

كما تم استبعاد راموس من قائمة المنتخب الإسباني التي ستخوض منافسات نهائيات كأس أمم أوروبا في يونيو المقبل؛ بسبب معاناته مع الإصابات.