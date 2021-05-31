الأرصاد تصدر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد 6 يونيو 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - درجات الحرارة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021 وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 6 يونيو 2021، وذلك بعد أن شهدت درجات الحرارة ارتفاعاَ شديد خلال الأيام الماضية تخطت فيها في بعض المحافظات ال 41 درجة مئوية.

ووفقاً للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة المتوقعة حتى أوائل الأسبوع المقبل، فإنه متوقع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة بقيم تصل إلى 8 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد 6 يونيو 2021

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان يتضمن درجات الحرارة المتوقعة لمدة 6 أيام حيث أكدت الهيئة على حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة شمالاً من السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، حيث من المتوقع أن يسود طقس الغد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة وحتي شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويمكن من خلال البيان التفصيلي التالي معرفة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اعتباراً من الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021 وحتى الأحد 6 يونيو 2021 وذلك كما يلي:-

وبهذا البيان طمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات الشمالية وحتى شمال الصعيد، حيث ستواصل درجات الحرارة انخفاضها التدريجي حتى تصل يوم الأحد الموافق 6 يونيو إلى 31 درجة مئوية.

كما يتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق في القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وحتى جنوب البلاد ولكن على فترات متقطعة، وسيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021 بسبب ارتفاع الموج في البحر لأحمر وخليج السويس، وعادة ما تشهد مصر خلال فصل الصيف موجات متعاقبة شديدة الحرارة ترتفع فيها درجات الحرارة بقيم ملحوظة ثم ما تلبث أن تعاود الانخفاض ثم الارتفاع مرة أخرة وهذا هو ثمة فصل الصيف.