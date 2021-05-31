انت الان تتابع تفاصيل خبر الخارجية المصرية ترد على تصريحات أثيوبيا ببناء 100 سد جديد بخلاف سد النهضة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي عن بناء 100 سد جديد، وذلك وفق تصريحات لرئيس وزراء أثيوبيا نقلته عنه وكالة الأنباء الأثيوبية الرسمية، وقال أن بناء هذه السدود هي الطريق الوحيد إلى مقاومة أي قوى معارضة لأديس أبابا، وأضاف أن السدود الجديدة سيتم بناءه خلال عام، وهي ما بين متوسطة وصغيرة الحجم.

أثيوبيا تعلن بناء 100 سد جديد والخارجية المصرية ترد

وتابع أبي أحمد أن هذه السدسو ستعمل على زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد، والتي ستصل إلى ثلاثة أضعاف لضمان الأمن الغذائي للشعب الأثيوبي، وتساء البعض عن مغزى هذه التصريحات، وهل هي بمثابة استفزاز لدول المصب مصر والسودان، أم أنه تصريحات لتهدئة الداخل الأثيوبي.

وفي أول رد على تصريحات الجانب الأثيوبي و بناء 100 سد جديد، قالت الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير أحمد حافظ، بأن مصر ترفض هذه التصريحات الكائنة ببناء سدود جديدة على النيل، مؤكداً أن هذه التصريحات تؤكد سوء نية أثيوبيا وتعاملها مع الأنهار الدولية على أنها أنهار داخلية خاصة بها.

اقرأ أيضاً:

وأضاف متحدث الخارجية المصرية أن إقامة أي مشروعات أو منشآت مائية يجب أن تكون بالتنسيق الكامل والتشاور مع الدول التي من الممكن أن تتأثر بمثل تلك الممارسات، وفي مقدمتها مصر والسودان دول المصب، وأكد أن تصريحات أثيوبيا تدل على نهجها الدائم والمؤسف بضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي.