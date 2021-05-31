تعيين خالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة المتحدة لقطاع الصحف.. وأكرم القصاص رئيسًا لتحرير «اليوم السابع»

/634228/تعيين-خالد-صلاح-مساعدا-لرئيس-مجلس-إدارة-المتحدة-لقطاع-الصحف-وأكرم-القصاص-رئيسا-لتحرير-اليوم-السابع
قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الكاتب الصحفى خالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة المتحدة لقطاع الصحف، وتعيين الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيسًا لتحرير «اليوم السابع».
المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن عن إطلاق قناة تليفزيونية
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت أيضًا من ضمن خطة تطورها، إطلاق قناة إخبارية مصرية حديثة، تعتمد على أحدث نظم التقنية العالمية وذات بعد إقليمي، تقدم رؤية مصر الإقليمية والمحلية، وتضع هذه الرؤية في مقدمة الاهتمام والنقاش العام.
وأكدت الشركة المتحدة أنه من المقرر انطلاق القناة في الربع الأول من عام 2022، ليكون جمهورها المستهدف المصريون والعرب، والناطقين باللغة العربية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا فضلًا عن إطلاق قناة إخبارية عالمية.
وأعلنت الشركة المتحدة فى مؤتمر لها، إنه سيتم إطلاق سلسلة من جوائز التأليف الدرامي بأسماء كبار المبدعين، الجائزة الأولى ستكون في مجال سيناريو الدراما التلفزيونية وتحمل اسم الكاتب الراحل صالح مرسي، أما جائزة تأليف دراما الطفل فستحمل اسم الإعلامية أبلة فضيلة، فيما تحمل جائزة قصص الأطفال اسم الكاتبة الكبيرة نعم الباز، وجائزة الرواية المطبوعة ستحمل اسم الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد.
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