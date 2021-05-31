/634226/أحمد-مجاهد-يفجر-مفاجاة-عن-إنسحاب-الزمالك-ويكشف-موعد-نهاية-البطولات-المحلية

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة، عن حقيقة موقف نادي الزمالك برفض استكمال بطولة الدوري الممتاز الإ بعد خوض مباريات الأهلي المؤجلة في الدوري الممتاز.

وقال أحمد مجاهد: " الزمالك لم يسبق له أن رفض ستكمال الدوري، لكن كابتن حسين السيد طلب تكافؤ الفرص بين جميع الأندية ونحن حريصين على ذلك ".

الزمالك لم يرفض استكمال الدوري

وتابع مجاهد : "الأهلي أكد على استعداده خوض مباريات الدوري المصري الممتاز في كل الظروف يأتي هذا في ظل حرص اتحاد الكرة على الاستماع لجميع الأندية بما فيهما القطبين الأهلي والزمالك".

وواصل مجاهد عن نهاية الدوري : " لدينا استراتيجية محددة لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز، وسنكمل الدوري ونتمنى ختامه يوم 26/8، على أن تنتهي بطولة كأس مصر بنسبة كبيرة للغاية يوم 19/9".

اتحاد الكرة يقرر تطبيق الفار في كأس مصر

وتابع مجاهد: " سينتهي الدوري الممتاز أيام 16 أو 17 سبتمبر المقبل في حال وصول المنتخب الأولمبي في الأولمبياد إلى ربع أو نصف النهائي ، مع العلم أن تأهل المنتخب الأولمبي أيضًا سيجعل الدوري الجديد يبدأ آخر شهر سبتمبر بداية شهر أغسطس، على عكس خروج المنتخب الذي سيجعل الدوري يبدأ في بداية شهر سبتمبر".

وعلق مجاهد على تطبيق الفار: "تطبيق تقنية الفار في بطولة كأس مصر سيكون في مباريات الدور نصف النهائي والنهائي ، بسبب تكافؤ الفرص لأن هناك أندية لعبت في دور الثمانية بدون فار".

رئيس اتحاد الكرة يوضح موقف الأندية من استكمال الدوري

ووضح مجاهد سبب ضغط المباريات: "تم ضغط عدد من المباريات للأهلي في شهر أبريل، ونفس الأمر بالنسبة للزمالك في آخر 10 أيام من شهر مايو، وبيراميدز عنده ضغط مباريات بسبب بطولة الكونفدرالية وبسبب توالي البطولات للفرق المشاركة إفريقيا".

وأكد مجاهد :" 5 جولات في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة سيكونوا مضغوطين للغاية على الـ18 فريقًا بسبب التأجيلات الأخيرة في البطولة".

واختتم رئيس اللجنة الثلاثية: " إذا استمرت اللجنة الثلاثية في عملها لإدارة اتحاد الكرة حتى بداية الموسم المقبل فسيكون الدوري الجديد من دورين وليس من دور واحد".