/634229/خالد-مرتجي-الأهلي-يستطيع-حصد-كأس-العالم-للأندية-وموسيماني-مختلف-عن-جوزيه

أكد خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الأهلي على قوة الفريق في مواجهة الترجي التونسي لكن المارد الأحمر قادر على الصعود، مشددا أنه لا يوجد مقارنة بين بيتسو موسيماني ومانويل جوزيه.

وقال مرتجي: " موسيماني مدرب محترف للغاية ، وحلم كثيرا بالتواجد داخل القلعة الحمراء ، ويعلم كيف يدير الأمور بشكل جيد ومميز داخل النادي ".

مرتجي يشرح كيفية موقف الأهلي في الفترة المقبلة

وتابع مرتجي: " أرفض المقارنة بين مانويل جوزيه و موسيماني ، لأن شتان الفارق بين الثنائي ، ولا يجوز المقارنة بين الطرفين لأن كل مدرب له تاريخه وظروفه".

وواصل خالد مرتجي: " الأهلي يستطيع حصد كأس العالم للأندية وهو أمر ليس مستحيل في ظل رغبة القلعة الحمراء في حصد جميع البطولات ، هو أمر صعب لكنه ليس مستحيلا والمارد الأحمر لا يقف عند نقطة أو خطوة معينة".

خالد مرتجي : الأهلي يحصد كأس العالم للأندية

وأضاف عضو مجلس الأهلي: " نتمنى حصول الأهلي على دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة نظرا لما يمثله من بطولة يعشقها لاعبي وأعضاء وجماهير المارد الأحمر".

واختتم: " النادي الأهلي يواجه الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وهي مواجهة صعبة للغاية لكن الفريق قادر على الصعود في ظل حرص النادي على تواجده على منصات التتويج الإفريقي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تتويج المارد الأحمر ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي في المواجهة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.