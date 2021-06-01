وفاة الراهب كاراس الرزيقى متأثرا بإصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - توفى، اليوم الإثنين، الراهب كاراس الرزيقى، بدير مارجرجس الرزيقات بالأقصر، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.



جدة - نرمين السيد - توفى، اليوم الإثنين، الراهب كاراس الرزيقى، بدير مارجرجس الرزيقات بالأقصر، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. ويعتبر كاراس الرزيقى، الراهب الرابع فى دير مارجرجس الرزيقات الذى يتوفى بكورونا فى أقل من شهر.

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